DFB-Pokal: Gefühltes Endspiel zwischen Bayern und Bayer

Seit vier Jahren geht das nun so, dass sich der FC Bayern früh aus dem Pokal verabschiedet, in drei von vier Fällen sogar in der zweiten Runde. In der Saison 2020/21 schieden die Münchner mit Trainer Hansi Flick beim damaligen Zweitligisten Kiel im Elfmeterschießen aus. 2021/22 setzte es mit Coach Julian Nagelsmann in Mönchengladbach ein 0:5.