Diese Bilanz sollte Arminia Bielefeld Mut machen: Seitdem Werder Bremen im Jahr 2010 das letzte Mal im Finale des DFB-Pokals stand (0:4 gegen Bayern München ), ist der Klub siebenmal gegen einen Drittligisten ausgeschieden, also jedes zweite Mal. An eine dieser Niederlagen werden bei den Werderanern gerade besonders bittere Erinnerungen wach: vor fast genau zehn Jahren unterlagen sie in Bielefeld mit 1:3.