Nach dem Pokalsieg: Der VfB freut sich auf Europa und die Bayern

Hoeneß: "Bin überglücklich"

Trainer Hoeneß erinnert an Relegation 2023

Vor einem Jahr hatte er sich mit den Stuttgartern als Zweiter der Bundesliga für die Champions League qualifiziert, aus der sie in dieser Saison nach der Gruppenphase ausgeschieden waren. Zudem hatte sich der VfB mit dem neunten Platz in der Bundesliga begnügen müssen.

Supercup gegen Meister FC Bayern

Stuttgarts Qualität und Kühle gibt Ausschlag

Den Ausschlag für die Stuttgarter im Pokalfinale hatte ihre größere Qualität und Kaltschnäuzigkeit gegeben. Stellvertretend dafür standen jene drei Minuten in der ersten Viertelstunde, in denen die Bielefelder ihre erste Großchance vergaben und die Stuttgarter ihre nutzten.

Arminias Kniat: Enttäuscht und trotzdem stolz

Trotz der über weite Strecken klaren Niederlage soll auch in Bielefeld gefeiert werden. An diesem Sonntagnachmittag wird die Mannschaft in einem offenen Truck durch die Stadt fahren und später am Rathaus empfangen werden.