DFB-Pokal-Viertelfinale: Leverkusen gewinnt Krimi gegen Köln

Pyrotechnik verzögert Anpfiff um zehn Minuten

Damion Downs brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Linton Maina traf zum 2:0 (54.). Für Leverkusen erzielte Patrik Schick in der 61. Minute den Anschluss und rettete sein Team kurz vor dem Abpfiff in die Verlängerung. Victor Boniface sorgte in der 98. Minute für die Entscheidung.