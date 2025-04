Drittligist im Finale: Bielefeld wirft Leverkusen aus Pokal

Arminia Bielefeld hat Titelverteidiger Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal geworfen. Der amtierende Doublesieger war in der 17. Minute durch Jonathan Tah in Führung gegangen. Bielefelds Anschlusstreffer ließ nicht lange auf sich warten, Marius Wörl traf in der 20. Minute zum 1:1. Maximilian Großer erhöhte kurz vor der Pause zum 2:1 (45+3).