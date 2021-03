In den weiteren Viertelfinals stehen sich am Mittwoch Regionalligist Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel (18:30 Uhr) sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber (20:45 Uhr). Das erste Viertelfinale zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen war aufgrund mehrerer positiver Corona-Fälle beim Zweitligisten am Montag abgesagt worden.