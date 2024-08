Der SSV Ulm erwartet den FC Bayern: Der Sommer der Spatzen

Künftig wird man sich bei den Reportagen verstärkt auf "Spatzen" einstellen müssen. Denn der zugehörige SSV Ulm stieg am Ende der vergangenen Saison völlig überraschend in die 2. Bundesliga auf. Als Aufsteiger aus der 3. Liga hatte man am Ende beachtliche zehn Zähler Vorsprung vor der Konkurrenz.