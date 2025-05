DFB-Pokalfinale im ZDF: Arminia mit Euphorie, Mut und Zuversicht

VfB Stuttgart mit 40-mal höheren Kaderwert

Am Wochenende sichert sich Arminia Bielefeld den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Am 24. Mai steht das Team im DFB-Pokalfinale gegen VfB Stuttgart.

Trainer Kniat: Wir kennen die Situation

Parallel zum Aufstieg in die zweite Liga sind den Bielefeldern die Pokalerfolge gelungen, weil sie die Anspannung auf der großen Bühne stets in Entschlossenheit kanalisierten. Daran habe Kniat einen großen Anteil gehabt, weil er nicht voller Ehrfurcht über die Gegner aus der Bundesliga gesprochen habe, erzählte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel im ZDF: "Sondern er hat gesagt: 'Das ist Bayer Leverkusen, da und da haben sie ihre Stärken, da haben sie ihre Schwächen. So und so machen wir es - und dann schlagen wir die."