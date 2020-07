Seinen Glauben daran, beim Final-Turnier in Nordrhein-Westfalen für Furore sorgen zu können, hat Bosz bereits formuliert. Am Ende der Leverkusener Rekordtransfersaison, in deren Verlauf Bayer für Kerem Demirbay, Moussa Diaby, Nadiem Amiri und Edmond Tapsoba rund 75 Millionen Euro ausgab. Und in der sich der Brasilianer Paulinho, 2018 für 18,5 Millionen Euro von Vasco da Gama gekommen, am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zuzog.