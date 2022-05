Doch ohne das Herz - die Fans - wäre das auch in Leipzig alles nichts wert. Deshalb verteilte der Klub als Geburtstags- und Pokalfinal-Geschenk großformatige Aufkleber für die Auto-Heckscheiben an die Anhänger. Der passende Hashtag in den sozialen Medien lautet: #Flaggezeigen. Die Anhänger sollen ihre Fanutensilien nicht wie so oft bei Ligaspielen in den vergangenen Jahren auswärts verstecken müssen, sondern mit viel Stolz auf ihr Team zum großen Endspiel nach Berlin fahren. Ein neues Selbstverständnis für den polarisierenden Klub. Etwa 27.000 Anhänger der Leipziger werden ihr Team am Wochenende in der Hauptstadt unterstützen; 50.000 Karten hätte RB laut eigenen Angaben verkaufen können.