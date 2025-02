In der Verlängerung trafen Glodis Perla Viggosdottir (93.), Momoko Tanikawa (104.) und erneut Damnjanovic (109.) für die Bayern, die in den vergangenen vier Saisons dreimal die Meisterschaft gewannen. Im Pokal dominierte dagegen der VfL Wolfsburg mit zehn Triumphen in Folge. Diese Serie wird nun reißen, denn Wolfsburg scheiterte überraschend mit 0:1 in Hoffenheim