Die Nachfolgerinnen des VfL Wolfsburg sind gesucht - die Rekordsiegerinnen im DFB-Pokal hatten sich im Viertelfinale aus dem Wettbewerb verabschiedet. Vier Teams sind noch dabei, am Montagabend wurden die Halbfinalpartien ausgelost. Zweitligist Hamburger SV empfängt den SV Werder Bremen zum Nordderby, in der zweiten Begegnung muss die TSG Hoffenheim bei Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München antreten.

Finale in Köln am 1. Mai

Die Halbfinalspiele werden am Wochenende 22./23. März ausgetragen. Das Endspiel steigt am 1. Mai in Köln.