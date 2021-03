Den vergleichsweise frühen Zeitpunkt der Bekanntgabe hat auch Boris Herrmann mit zu verantworten: Der Weltumsegler zog die beiden Borussias bei der Pokal-Auslosung am 7. Februar zum Viertelfinal-Duell. Noch tags zuvor hatte Sportdirektor Max Eberl zur anstehenden Entscheidung in der Trainerfrage versichert: "Es gibt keine Deadline, Stand heute". Als die Kugeln dann gefallen waren, sagte Eberl über sich und Rose: "Wir sind beide nicht dumm und wissen, was kommt."