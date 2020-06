"Aus den vergleichsweise wenigen Zuschauern in Völklingen wurde in jeder Pokalrunde ein kleiner Hexenkessel. Das bekam dann so eine Eigendynamik, dass wir es letztendlich immer geschafft haben, weiterzukommen. Das fehlt jetzt halt komplett", seufzt Zeitz, selbst ein gebürtiger Völklinger, über die Geisterspiel-Atmosphäre.