Nachdem Fin Bartels in der zweiten Pokalrunde gegen Bayern München den entscheidenden Elfmeter zum 6:5 verwandelt hatte, wurde am Kieler Rathaus die Holstein-Flagge gehisst. Dieses Mal rufen zwei Online-Portale dazu auf, schon ab zwölf Uhr mittags alles in die Fenster und Gärten zu hängen, was blau, weiß, rot ist.