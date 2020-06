Beim mit 2:5 verlorenen Duell in München am 27. Bundesliga-Spieltag ließ sich sein Ensemble teilweise wie am Nasenring durch die leere Manege führen. Jetzt will der Österreicher den übermächtigen Gegner "taktisch überraschen". Dass ihm mit dem gesperrten Filip Kostic der beste Offensivspieler fehlt, macht die Aufgabe nicht gerade einfacher. Hütter bestreitet in München sein 100. Pflichtspiel mit den Hessen, die in dieser Saison wieder wie die "launische Diva vom Main" daherkommen.