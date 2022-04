Aktuell geht es ziemlich aufregend zu bei Union Berlin. Am Ostersonntag wurde Eintracht Frankfurt mit 2:0 im Heimspiel an der "Alten Försterei" besiegt. An diesem Mittwoch reisen die "Eisernen" zum DFB-Pokal-Halbfinale nach Leipzig. Und die Sachsen gibt es dann gleich im Doppelpack, weil Union am kommenden Samstag in der Bundesliga schon wieder beim Europa-League-Halbfinalisten antreten muss.