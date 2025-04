Hopp oder top: VfB Stuttgart im Pokalfieber

Bei den einschlägigen Buchungsportalen könnten die Server heißlaufen. Zwischen 30.000 und 40.000 Fans des VfB Stuttgart haben für Ende Mai Unterkünfte in Berlin gebucht. Am 24. Mai steigt dort das DFB-Pokalfinale. Und in dem stünden die Schwaben schließlich, wenn ihnen am Abend ( ab 20:15 Uhr/live im ZDF ) ein Sieg gegen RB Leipzig gelingt.