So oder so: Um den Sprung in die zweite Runde zu schaffen, sei eine "Über-über-Leistung" seiner Mannschaft nötig, ahnt der 47-Jährige. Eine ganz normale Performance hingegen hätte dem UEFA-Cup-Halbfinalisten von 1979 zuletzt schon gereicht, um die nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen heiß ersehnte Rückkehr in die 2. Liga zu vollbringen.