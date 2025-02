DFB-Pokal gegen Leipzig: Wolfsburg setzt auf Stürmer Amoura

Wolfsburgs Wirbelwind: Mohamed Amoura Quelle: AFP

Seine Dribblings sind unberechenbar. Auf den ersten Blick passt die Kreativität von Mohamed Amoura nicht zu einem Verein, in dem es eher ordentlich bis sachlich zugeht. "Amoura ist taktisch schwer einzufangen", sagt Ralph Hasenhüttl, der Cheftrainer des VfL Wolfsburg , über seinen außergewöhnlichen Stürmer. Im Idealfall macht das den Unterschied aus, wenn Wolfsburg an diesem Mittwoch (20:45 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Rasenballsport Leipzig antritt.

Mit dem 1,70 Meter großen Amoura leisten sich die Wolfsburger ein freies Radikal, das man sich im durchgestylten Profifußball trauen muss. Die Laufwege des Stürmers sind so virtuos, dass sich Gegenspieler und Mitspieler gleichermaßen wundern. Oft sieht es so aus, als ob der Algerier Hauptdarsteller einer 1-9-1-Spielformation ist.

Verständigung mit Händen und Füßen

Sie lassen ihn machen. Amoura wirkt mit seinem hohen Tempo und gedankenschnellen Agieren wie ein Sondermodell des bezahlten Fußballs. Die Kommunikation mit ihm erfolgt angesichts sprachlicher Barrieren mehrheitlich mit Händen und Füßen. Lächeln, umarmen, abklatschen - so fördert der Trainer Hasenhüttl den Ausnahmekönner Amoura.

Zum Saisonstart hatten Kniebeschwerden den vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise geholten Mittelstürmer gebremst. Mittlerweile zählt Amoura in Wolfsburg zu den Hoffnungsträgern. Seine Dribblings besitzen hohen Unterhaltungswert.

Es kommt vor, dass der 24-Jährige eine Halbzeit lang so gut wie gar nicht am Spielgeschehen teilnimmt oder in hohem Tempo daran vorbeiläuft. Und dann plötzlich schlägt er doch zu. Neun Treffer und neun Torvorlagen sind in seiner ersten Bundesligasaison eine starke Bilanz.

Mehr Instinkt als Taktik

Sich einen Profi zu leisten, der mehr seinen Instinkten als taktischen Vorgaben folgt, das kommt beim VfL Wolfsburg selten vor. "Wir wissen, dass Amoura unglaubliche Qualitäten hat", sagt Cheftrainer Hasenhüttl, der dem Angreifer viele Freiheiten einräumt. Die Mitspieler akzeptieren, dass einer vor ihnen regelmäßig aus dem spieltaktischen Korsett ausbrechen darf.

Ein unberechenbarer Flummi, der überall ist. „ VfL-Kapitän Maximilian Arnold über Mohamed Amoura

"Er ist immer wieder für eine Show gut und für einen Scherz zu haben", sagt Mittelfeldspieler Patrick Wimmer über den Wolfsburger Wirbelwind.

Im Kampf um mehr Punkte und Aufmerksamkeit kann der VfL Wolfsburg ein Superlativ gut gebrauchen. Amoura zählt zu den schnellsten Profis in der Bundesliga. Mit ihm ist die Aussicht verknüpft, in den internationalen Fußball zurückzukehren oder auf dem Weg dahin einen hohen Transfererlös zu erzielen. Der Marktwert von Amoura, der erst ausgeliehen war und mittlerweile bis 2029 in Wolfsburg unter Vertrag steht, liegt bei rund 20 Millionen Euro.

Solokünstler ohne Korsett

Wie gut kann es gelingen, den Solokünstler in ein penibel sortiertes Ensemble zu integrieren? Wenn Hasenhüttl über seine Idee von modernem Fußball referiert, ist immer von Automatismen die Rede. Wenn Amoura mit mehr als 35 km/h zu seinen Dribblings ansetzt, sind seine Beine und sein Kopf oft zu schnell für den Rest der Mannschaft. Aber ein Stürmer mit seiner Virtuosität kann in einem Duell wie mit den favorisierten Leipzigern Wunder wirken. Also erlaubt ihm Hasenhüttl, zu rennen und zu machen.

Auf dem Weg zurück in europäisches Rampenlicht geht der VfL Wolfsburg mit Amoura einen ungewöhnlichen Weg. In der jüngeren Vereinshistorie hat es mit dem Brasilianer Grafite, dem Bosnier Edin Dzeko oder dem Belgier Kevin de Bruyne auch besondere Typen mit besonderen Fähigkeiten gegeben.

Sie waren aber Teil eines taktischen Konstruktes, dem sie sich untergeordnet haben. Amoura traut sich regelmäßig waghalsige Soli und akrobatische Einlagen. Er ist ein Wolfsburger Sondermodell, das immer besser in Fahrt kommt.