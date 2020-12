Ein bisschen wunderten sich die Funktionäre des SSV Ulm, als sich die Kräfteverhältnisse vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 Stück für Stück zu verschieben schienen. Zumindest gefühlt stand immer weniger fest, wer am Dienstag (18.30 Uhr) im Duell des Regionalligisten gegen den Bundesligaklub der Favorit ist. "Wir müssen das realistisch einschätzen," sagte etwa Trainer Holger Bachthaler. Sportvorstand Anton Gugelfuss wurde noch deutlicher. Man trete immerhin gegen einen Erstligisten an, "und alle tun so, als hätten wir ein Freilos."