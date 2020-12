Die Berliner, die in den vergangenen beiden Bundesliga-Heimspielen Bayern München und Borussia Dortmund Punkte abgetrotzt hatten, taten sich gegen Paderborn überraschend schwer. Denn die Gäste überzeugten mit Einsatzwillen und legten bei Union selten gesehene Lücken in der Defensive offen. In einer offenen und umkämpften Begegnung kamen die "Eisernen" zwar zu teils guten Möglichkeiten, mehr Treffer erzielte aber Paderborn.