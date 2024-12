DFB-Pokal: Alles Wichtige zum Viertelfinale

Die Überraschungsmannschaft des DFB-Pokals: Arminia Bielefeld Quelle: imago/Noah Wedel

Das Viertelfinale im Kampf um den DFB-Pokal steht an. Acht Mannschaften kämpfen noch um die begehrte Trophäe, in die im Übrigen knapp acht Liter Flüssigkeit gefüllt werden können. Was Sie sonst noch wissen sollten zur Runde der letzten Acht.

Wer ist qualifiziert?

Unter den letzten Acht stehen sechs Bundesligisten, ein Zweitligist und ein Drittligist. Neben Titelverteidiger Bayer Leverkusen , der den FC Bayern im Achtelfinale bezwungen hat, stehen der VfB Stuttgart, der FC Augsburg, Werder Bremen, Rasenballsport Leipzig und der VfL Wolfsburg im Viertelfinale.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale 2024/25 Rasenballsport Leipzig - VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld - Werder Bremen

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Als einziger Zweitligist hat sich der 1. FC Köln qualifiziert. Für die Überraschung hat jedoch Arminia Bielefeld gesorgt. Der Drittligist besiegte auf seinem Weg ins Viertelfinale neben Zweitligist Hannover 96 auch die Bundesligisten Union Berlin und den SC Freiburg.

Wann wird gespielt?

Die vier Partien des Viertelfinals werden an vier unterschiedlichen Tagen gespielt. Am 4. und 5. Februar stehen zwei Begegnungen auf dem Programm, die beiden anderen Spiele nach drei Wochen Unterbrechung am 25. und 26. Februar.

Bayer Leverkusen hat den DFB-Pokal gewonnen. In einer spannenden Partie im Berliner Olympiastadion besiegte der Deutsche Meister Zweitligist Kaiserslautern in Unterzahl mit 1:0. 25.05.2024 | 5:59 min

Wer überträgt?

ARD und ZDF übertragen drei der vier Spiele live. Den Anfang macht die ARD und zeigt am 4. Februar die Partie VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg (20:45 Uhr) und einen Tag später das rheinische Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Anstoß ist ebenfalls um 20:45 Uhr.

Das ZDF zeigt dann am 25. Februar die Begegnung von Pokalschreck Arminia Bielefeld. Der Drittligist spielt auf der heimischen Alm gegen den SV Werder Bremen um den Einzug ins Halbfinale. Anstoß ist 20:45 Uhr.

Wann finden Halbfinale und Finale statt?

Die Halbfinal-Begegnungen finden am 1. und 2. April statt. Das Endspiel um den DFB-Pokal wird am 24. Mai in Berlin ausgetragen.

DFB-Pokal-Sieger seit 2000 2024: Bayer Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

2018: Eintracht Frankfurt

2017: Borussia Dortmund

2016: FC Bayern München

2015: VfL Wolfsburg

2014: FC Bayern München

2013: FC Bayern München

2012: Borussia Dortmund

2011: FC Schalke 04

2010: FC Bayern München

2009: SV Werder Bremen

2008: FC Bayern München

2007: 1. FC Nürnberg

2006: FC Bayern München

2005: FC Bayern München

2004: SV Werder Bremen

2003: FC Bayern Münche

2002: FC Schalke 04

2001: FC Schalke 04

2000: FC Bayern München



Rekordsieger mit 20 Titeln ist der FC Bayern München.