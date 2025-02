DFB-Pokal gegen FCA: VfB auf der Suche nach der Leichtigkeit

Wohlgemuths Wunschliste

Zu früh, um von Krise zu sprechen

Dabei ist es deutlich zu früh, um beim VfB von einer Krise zu sprechen. Vor den drei Niederlagen konnte man vier Siege in Folge feiern. Und dass es in Deutschland nicht viele Teams gibt, die gegen PSG deutlich besser ausgesehen hätten, dürfte unstrittig sein.

In acht Tagen: Vom Welt- zum Bademeister

VfB-Profis spielen unter ihren Möglichkeiten

Denn das in Stuttgart nicht nur am Montag so oft zitierte "Momentum", das liegt nach zuletzt drei Siegen und einem Remis klar beim FCA. Einerlei, findet Hoeneß: "Wir stehen im Viertelfinale und wir wollen ins Halbfinale. Nur darum geht es in einem K.o.-Spiel."