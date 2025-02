DFB-Pokal: Werder-Trainer Werner gibt sich angriffslustig

Ole Werner geht trotz aller Rückschläge der vergangenen Wochen angriffslustig mit Werder Bremen in das DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Arminia Bielefeld. "Vollgas nach vorne, diese Chance nutzen, wie geil ist das?", sagte der Werder-Trainer vor der Partie am Dienstag.

Pleite in Freiburg schnell abhaken

Die Bremer haben erst eine Bundesliga-Begegnung in diesem Jahr für sich entschieden und sind in der Tabelle deutlich abgerutscht. Werner bewahrt dennoch die Ruhe.

Es liege am Trainerteam und an der Mannschaft, "es wieder in die richtige Richtung zu lenken. Da fallen mir in meinem Trainerleben zigfach Situationen ein, die deutlich komplizierter waren."