"Riesenrespekt an die Jungs. Wenn man sieht, aus welcher Phase wir kommen und dann so eine Leistung zu bringen, Chapeau!", sagte Stürmer Davie Selke, der bei einem seiner seltenen Startelfeinsätze mit unbändigem Willen voranging. Nun gilt es, diese Grundtugenden auch in den verbleibenden drei Spielen in der Bundesliga gegen Leverkusen, Augsburg und Gladbach zu zeigen, um den ersten Abstieg seit 1980 zu verhindern.