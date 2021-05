Seit seinem Treffer im Achtelfinale der Königsklasse beim FC Sevilla spielt Dahoud auf hohem Niveau. Er ist dem Durchbruch in Dortmund so nahe wie nie, seit er im Sommer 2017 für 12 Millionen Euro frisch gebackener U21-Europameister ins Ruhrgebiet wechselte. Seine Karriere in Schwarz-Gelb bislang: eine Achterbahnfahrt.