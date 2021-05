Nach 288 Einsätzen in der Bundesliga seit 2004 wird am nächsten Wochenende Schluss sein. Zum Abschluss am 34. Spieltag muss er sich nicht noch einen Kellerkrimi antun, "ein entspanntes Spiel" wünscht sich Gräfe. Es böte sich an, ihm die Partie zwischen dem feststehenden Meister FC Bayern und dem geretteten FC Augsburg anzuvertrauen; dann würde der beliebteste Unparteiische in Fußball-Deutschland auch gleich Thomas Müller wiedersehen, den er nur beim Spitznamen "Radio" Müller nennt. Zwei unverstellte Charaktere, die sich kennen und schätzen.