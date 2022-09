Der 20-Jährige vom FC Southampton, eigentlich für die deutsche U21-Nationalmannschaft eingeplant, war völlig verdutzt, als ihn Bundestrainer Hansi Flick anrief. Wie so viele Neulinge erzählt auch er die Episode, die angezeigte Telefonnummer nicht gekannt zu haben - angenommen hat er Anruf und Einladung in den Kader für die Nations-League-Duelle gegen Ungarn (Freitag 20.45 Uhr/live im ZDF) und gegen England in London (Montag 20.45 Uhr) natürlich gerne. "Ich habe mich gewundert, aber auch riesig gefreut", sagte der Novize beim Eintreffen am Teamhotel in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts.