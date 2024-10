Nations League: Jonathan Burkardt für Havertz nachnominiert

Burkardt kommt für Havertz

Burkardt rückt für die Partien gegen Bosnien-Herzegowina am kommenden Freitag (20.45 Uhr) und die Niederlande am 14. Oktober für den verletzten Kai Havertz in den Kader. Burkardt sei im Winter nach seiner bitteren, langen Verletzungspause stärker denn je auf den Platz zurückgekommen und sei in der Rückrunde ein wichtiger Faktor für den Klassenerhalt gewesen, meinte 05-Sportvorstand Christian Heidel.