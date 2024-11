DFB-Team: Ein Neuling und zwei Rückkehrer fürs Jahresfinale

Der lange verletzte Bayern-Profi Leroy Sane fehlt dagegen weiterhin im 23er-Kader des Bundestrainers für die Nations-League-Spiele am 16. November (20.45 Uhr) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina sowie drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF live). "Leroy Sane braucht nach seiner Pause noch mehr Spielpraxis und Rhythmus", so der Bundestrainer, der für das Jahresfinale das Ziel Gruppensieg ausrief.