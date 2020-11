Getrieben womöglich von dem Gedanken, es wie 2010 zu tun, als von Löw nicht planbar, der DFB-Kapitän Michal Ballack sich vor dem Turnier in Südafrika verletzt hat. Es entwickelte sich eine neue Hierarchie, Spieler wie Sami Khedira oder Thomas Müller rückten in den Fokus. Philipp Lahm wurde Kapitän. Die Basis für den WM-Titel 2014 war gelegt. Dieser große Erfolg hat Joachim Löw in andere Sphären geschossen.Von da an war er für andere Meinungen, Ideen oder Impulse fast nicht empfänglich. Einer akzeptablen EM folgte das Desaster in Russland 2018 .