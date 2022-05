Goretzka und Kimmich begannen in vier von fünf Länderspielen unter Flick, in denen beide zur Verfügung standen. Der Konkurrenzkampf im Team aber, betonte Goretzka, sei überaus wertvoll. Im Training am Dienstag habe er einen Zweikampf mit Kumpel Kimmich "sehr intensiv" geführt, "das will Hansi sehen", sagte er, "das macht uns alle besser und wird uns schneller da hin führen, wo wir hin wollen". Nämlich zurück an die Weltspitze. "Aufgrund der vergangenen Jahre kann man nicht sagen, dass wir in der Weltspitze sind", so Goretzka.