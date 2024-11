DFB-Team: Musiala

DFB-Offensivkünstler : Musiala glänzt mit neuen Qualitäten

12.11.2024 | 20:08 |

Jamal Musiala glänzt in dieser Saison mit neuen Offensivqualitäten. Seine Effizienz will er auch in den letzten zwei Länderspielen des Jahres nachweisen.