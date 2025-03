Nagelsmann zur DFB-Elf: Über Siege entwickelt sich was

"Vor einem Jahr habe ich eine Mannschaft gesehen, die ist in den Bus eingestiegen und sagte: Es wird eng", erzählte der 37-Jährige bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards durch die gleichnamige DFB-Stiftung in der Wolfsburger Autostadt.

Was für ein Spiel: Die deutsche Nationalmannschaft dominiert Italien zunächst klar und muss am Ende doch zittern. Das 3:3 reicht für den erstmaligen Sprung ins Final Four.

Bei der Nations-League-Endrunde vom 4. bis 8. Juni in Deutschland will Nagelsmann jetzt "ein Fundament schaffen, um titelreifer zu werden", wie er sagte. Seine Erklärung: "Die letzten beiden Sieger der großen Turniere sind Argentinien und Spanien. Das sind zwei Teams, die vor den Turnieren nahezu alles gewonnen haben. Es entwickelt sich etwas über Siege."

Nations League nur "ein kleiner Titel"

Die deutsche Mannschaft spielt am 4. Juni im Nations-League-Halbfinale in München gegen Portugal. Einen Tag später treffen in Stuttgart der Europameister Spanien und Frankreich aufeinander. "Es geht gar nicht so zwingend um das Turnier Nations League. Das ist ein kleiner Titel, das ist uns allen bewusst", sagte Nagelsmann.