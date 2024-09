DFB-Team überzeugt gegen Ungarn: Musiala und Wirtz überragen

Es gibt so Tage, an denen die Menschen mit dem untrüglichen Gefühl ein Fußballstadion verlassen, etwas ganz Besonderes erlebt haben. Wer gegen Mitternacht an der Düsseldorfer Arena in seinem weißen oder pinkfarbenen Jersey noch auf die nächste Bahn der U78 Richtung Innenstadt wartete, schwärmte einfach noch mal davon, was Jamal Musiala und Florian Wirtz für die deutsche Nationalmannschaft geboten hatten.