DFB-Team: Nagelsmanns Baustellen nach Gündogan-Rücktritt

In der Offensive setzt Nagelsmann auf die Hochbegabten Jamal Musiala (21) und Florian Wirtz (21) . Doch diese müssen weiterhin geführt werden. Sie brauchen Hilfe in Situationen, in denen es nicht so läuft. Spannend bleibt daher die Frage, ob sich erfahrene Spieler wie Niklas Süle oder Serge Gnabry wieder zurückkämpfen und ob Nagelsmann künftig Pascal Groß mehr Vertrauen schenkt.