Beim WM-Vorbereitungsspiel in Leverkusen gegen Saudi-Arabien erklangen bei Gündogans Einwechslung gellende Pfiffe. Der sensible Ballverteiler war am Boden zerstört. Zudem wurden in dieser schwierigen Zeit auch die Scheiben seines Autos demoliert. Er sollte von einem "tiefen Schlag" sprechen, "so dargestellt zu werden, als seien wir nicht integriert oder würden nicht nach deutschen Werten leben". Ganz anders als Özil gelang es Gündogan hernach sehr glaubhaft, die meisten Missverständnisse zu korrigieren.