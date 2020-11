DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte am Montag neben einem flammenden Plädoyer für mehr Rückendeckung („es schwebt eine dunkle Wolke über der Mannschaft“) auch eine Warnung ausgestoßen: "Wir müssen in Alarmstellung sein." In der aktuellen Konstellation sei in der Gruppe mit sechs Punkten aus vier Spielen noch alles möglich – auch ein Abstieg in die B-Kategorie der Nations League. Was aber immer noch leichter zu verschmerzen wäre, als Zittern und Bangen um eine WM-Teilnahme.