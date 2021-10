Die DFB-Elite wird für die WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien am Freitag und drei Tage später in Nordmazedonien ein Hotel in Hamburg bewohnen, doch die wichtigsten Bezugspunkte führen nach München, wo sich Bundestrainer Hansi Flick jüngst das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Dynamo Kiew (5:0), dann am Sonntagabend noch die Bundesliga-Niederlage des FCB gegen Eintracht Frankfurt (1:2) angeschaut hat.