Nach einer Verletzungspause ist Thomas Müller zum Doppelpack in der WM-Qualifikation gegen Rumänien (Freitag) und in Nordmazedonien (Montag) in den Kreis der Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt - und ist als An- und Wortführer sofort wieder omnipräsent. Der Bayern-Star ist einer der Fixpunkte im Team von Hansi Flick, auch als wichtige Verlängerung ins Team hinein. "Radio" Müller sendet unter dem neuen Bundestrainer wieder auf Hochfrequenz.