Wenn es die DFB-Auswahl bis ins Finale am 11. Juli im Londoner Wembleystadion schafft, ist die Gruppe schließlich mehr als sechs Wochen unter sich. Ein Besuch von der Lebensgefährtin, ein Hoteltreffen mit einem Berater, ein Einkaufsbummel in irgendeiner der EM-Metropolen - all das geht kaum. Die Blase muss dicht bleiben. Ohne Heimatbesuch geht es nach dem letzten Test gegen Lettland in Düsseldorf (7. Juni) am Tag darauf nach Herzogenaurach ins EM-Quartier beim Ausrüster.