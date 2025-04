Weggefährten und Fans nehmen Abschied von Doris Fitschen

Bei einer bewegenden Trauerfeier des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Frankfurter Stadion am Brentano-Bad haben etwa 500 Gäste aus Sport und Gesellschaft sowie Fans der 144-fachen Nationalspielerin und langjährigen DFB-Funktionärin Doris Fitschen gedacht. Fitschen war am 15. März nach schwerer Krankheit im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Ex-Bundestrainerin Silvia Neid sagte in ihrer Trauerrede mit brüchiger Stimme:

Jones: "Lichtgestalt" im Frauenfußball

Fitschen gehörte zu den besten Spielerinnen und größten Persönlichkeiten des Fußballs in Deutschland. Zuletzt war sie beim DFB als Gesamtkoordinatorin für die Entwicklung und Umsetzung der Strategie " Frauen im Fußball FF27 " verantwortlich.

Die ehemalige Bundestrainerin Steffi Jones bezeichnete Fitschen als "Lichtgestalt, sie hat den Frauenfußball geprägt". DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte: "Als Mädchen war sie mein Idol in der Nationalmannschaft."

Es gibt wenige, die so eine Bedeutung im deutschen Frauenfußball hatten.

