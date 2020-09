Die Rückkehr von Fans könne aber auch "ein ganz wichtiges und sehr positives Zeichen sein. Ein Zeichen, dass sich tausende Menschen sehr wohl an Hygieneregeln halten wollen und halten können", so Seifert. Sein Wunsch nach der Wiederzulassung von Zuschauern gelte auch für andere Sportligen. "Meine Kollegen im Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball kämpfen in den nächsten Monaten um ihre blanke Existenz und viele Einzelsportarten auch", sagte der DFL-Chef. Auch viele Veranstalter und Beschäftigte im Kulturbetrieb "blicken derzeit in einen ziemlich tiefen und finsteren Abgrund", fügte der 51-Jährige hinzu.