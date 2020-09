Der Eindruck immer mal wieder mangelnder Spannkraft zieht sich seitdem wie ein roter Faden durch die Spielzeiten des Klubs, der einst den Ausdruck Vollgas-Fußball prägte. Selbst vor Ehrgeiz brennende Profis wie Erling Haaland, der beim BVB-Debüt im Januar noch per Dreierpack eine weitere Pleite in Augsburg abwendete, oder Kämpfer wie Emre Can scheinen nicht vor typisch Dortmunder Durchhängern gefeit.