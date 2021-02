Die Stärke des Papiers liege in den Bereichen Gesellschaft und Nachhaltigkeit, so Breit. Der wirtschaftliche Bereich sei dagegen sehr schwammig formuliert, obwohl es deutliche Diskussionen dazu gegeben habe. "Kein nationales Financial Fair Play, keine weichen Gehaltsdeckelungen, kein kritischer Blick auf Mehrfach-Beteiligungen und TV-Geld-Verteilung: