Am Dienstag traf es gar eine Person aus seinem Trainerstab. Und so geht erneut die Angst um die lebende Legende um, schließlich war im August einer seiner Schwäger, Raul Machuca (77), am Virus verstorben. Was er sagt, was er macht, alles ist Nachricht. So ist es seit jenem 20. Oktober 1976, als er wenige Tage vor seinem 16. Geburtstag als Profi der Argentinos Juniors ins Rampenlicht rückte - und nie mehr raustrat. Vielleicht hatte er nicht die Tore eines Pele, nicht die Trophäen eines Messi, aber an seine Magie kam bisher keiner ran.