Die Würzburger Kickers kehren nach drei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele machte den Aufstieg durch das 2:2 (1:1) gegen den Halleschen FC in einem packenden Saisonfinale der 3. Liga perfekt und folgt Eintracht Braunschweig. Der FC Ingolstadt sicherte den Relegationsplatz und trifft im Hinspiel am Dienstag (ab 18 Uhr im ZDF, Anpfiff 18:15 Uhr) auf den 1. FC Nürnberg.