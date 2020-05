Es ist für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) der vielleicht komplizierteste Bundestag in seiner 120-jährigen Geschichte. Organisatorisch, technisch, aber auch inhaltlich. Am Montag (ab 13 Uhr) findet die außerordentliche Versammlung erstmals auf virtuellem Wege statt, wenn 262 Delegierte in digitaler Form ihr Stimmrecht ausüben. Die Paragrafen hatten eine Pandemie nicht vorgesehen, die von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern den Spielbetrieb unterbricht.