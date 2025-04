Bei der Drittligapartie der Essener am vergangenen Freitag beim SC Verl (0:3) soll es vonseiten der RWE-Fans wiederholt zu Beleidigungen und diffamierenden Gesängen gegen Michel gekommen sein.

Michel hatte in der ersten Halbzeit vor dem ersten Treffer von Verl versehentlich einem RWE-Spieler im Weg gestanden und damit den Unmut der Essener Fans auf sich gezogen. Nach der Pause kam es dann mehrfach zu sexistischen Sprechchören gegen die Schiedsrichterin.

DFB fordert Rot-Weiss Essen zu Stellungnahme auf

Besonders ab der 75. Minute kam es zu minutenlangen, frauenfeindlichen Sprechchören, die vom WDR dokumentiert wurden. Aus anfänglichen "Schieber"-Rufen wurde ein deutlich vernehmbares "Hure, Hure". Diese Gesänge steigerten sich im Laufe der Partie. Rot-Weiss Essen will sich zu den Vorfällen aktuell nicht äußern. In Verl will man den Vorfall nachträglich aufarbeiten.